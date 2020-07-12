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من برنامج: المسائية بلومبيرغ: النزاع بشأن سد النهضة يمر بلحظة حرجة

أكد موقع بلومبيرغ أن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل الصراع بشأن سد النهضة فشلت، في حين تواصلت مفاوضات في الخرطوم في يومها التاسع.

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المصدر : الجزيرة مباشر