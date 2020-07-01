21:25

من برنامج: المسائية مصر: السلطات تمنع الأطباء من دخول نقابتهم

فرضت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة حول مقر نقابة الأطباء ومنعتهم من دخولها للحيلولة دون عقد مؤتمر صحفي كان مقررا للرد على تصريحات رئيس الوزراء التي هاجم فيها الأطباء.

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المصدر : الجزيرة مباشر