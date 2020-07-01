21:25

من برنامج: المسائية فيروس كورونا يواصل حصد أطباء مصر

يتواصل نزيف الأطباء في مصر مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، وأعلنت نقابة الأطباء المصرية وفاة طبيبين جديدين ليرتفع عدد الأطباء الذين سقطوا منذ الجائحة إلى نحو 105 أطباء.

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المصدر : الجزيرة مباشر