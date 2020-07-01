21:32

من برنامج: المسائية طرابلس تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف فاغنر جهة إرهابية

طالب وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، الاتحاد الأوروبي بإدراج شركة فاغنر الروسية في لوائح العقوبات وتصنيفها جهة راعية للإرهاب.

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المصدر : الجزيرة مباشر