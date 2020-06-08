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من برنامج: المسائية سد النهضة: السودان يدعو الوسيط الأمريكي لتحقيق نهايات مرضية (فيديو)

دعا السودان الوسيط الأمريكي إلى الاستمرار في جهوده الرامية للتوصل إلى “نهايات مرضية” بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدا حق إثيوبيا في الاستفادة من موارده المائية.

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المصدر : الجزيرة مباشر