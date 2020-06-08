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من برنامج: المسائية تزايد ضحايا مصر من الأطباء بسبب كورونا (فيديو)

مع اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا بمصر يستمر الفيروس في حصد أرواح الأطباء، خاصة أصحاب الخبرات الطويلة منهم، حيث أعلنت نقابة الأطباء وفاة 48 طبيبا بالفيروس حتى الآن.

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المصدر : الجزيرة مباشر