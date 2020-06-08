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من برنامج: المسائية تخفيف للقيود مع ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا (فيديو)

تواصل ارتفاع اعداد المتعافين من فيروس كورونا لتقترب من 3.5 مليون، فيما يواصل المزيد من الدول التخفيف من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر