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من برنامج: المسائية

تخفيف للقيود مع ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا (فيديو)

تواصل ارتفاع اعداد المتعافين من فيروس كورونا لتقترب من 3.5 مليون، فيما يواصل المزيد من الدول التخفيف من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.
8/6/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
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