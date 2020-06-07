09:16

من برنامج: المسائية نائب تونسي يشن هجوما على السعودية والإمارات (فيديو)

أشعل نائب البرلمان التونسي وعضو ائتلاف الكرامة عبد اللطيف علوي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب كلمة برلمانية هاجم فيها السعودية والإمارات.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر