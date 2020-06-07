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من برنامج: المسائية محمد سلطان: تسليم حازم الببلاوي عريضة الدعوى القضائية (فيديو)

نشر الناشط محمد سلطان تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها، أنه تم تسليم حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري الأسبق عريضة الدعوة التي أقمتها عليه.

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المصدر : الجزيرة مباشر