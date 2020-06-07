28:21

من برنامج: المسائية مبادرة السيسي بشأن إنهاء الصراع في ليبيا.. ما حقيقتها؟ (فيديو)

أعلن السيسي عن إطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي مني بها خليفه حفتر، واستعادة حكومة الوفاق الغرب الليبي كاملا.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر