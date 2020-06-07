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من برنامج: المسائية ليبيا: قوات الوفاق تعلن تحرير مدينة ترهونة (فيديو)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها حررت بالكامل مدينة ترهونة المعقل الأخير لقوات حفتر في غرب ليبيا، عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور.

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المصدر : الجزيرة مباشر