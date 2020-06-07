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من برنامج: المسائية ثلاث سنوات من الحصار تعزز مكانة قطر عالميا واقتصاديا (فيديو)

تدخل الأزمة الخليجية وحصار قطر عامها الرابع من دون أي مؤشرات في الأفق على حل قريب، على الرغم من أنه بات واضحاً فشل دول الحصار في تحقيق أهدافها بابتزاز الدوحة.

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المصدر : الجزيرة مباشر