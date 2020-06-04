41:43

من برنامج: المسائية ليبيا: قوات الوفاق تسيطر على مطار طرابلس (فيديو)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، استعادة السيطرة على مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب العاصمة الليبية بعد معارك عنيفة مع القوات الموالية للواء خليفة حفتر.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر