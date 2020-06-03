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من برنامج: المسائية مصر.. كورونا يفتك بالأطباء والاستغاثات تتصاعد (فيديو)

لا يزال كورونا يلقي بثقله على المصريين بشكل متسارع مع ارتفاع لافت لمعدل الإصابات والوفيات في بلد يحمل صورتين متباينتين ما بين صرخات واستغاثات المرضى وتكدس وزحام لا ينتهي.

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المصدر : الجزيرة مباشر