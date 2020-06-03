23:12

من برنامج: المسائية مصر: صفقة أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار (فيديو)

كشفت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن مصر تستعد لإبرام صفقة أسلحة ضخمة مع إيطاليا بأكثر من 10 مليارات دولار، تشمل فرقاطات ولانشات صواريخ ومقاتلات يوروفايتر تايفون الشهيرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر