21:22

من برنامج: المسائية محمد سلطان يقاضي مسؤولين مصريين في واشنطن (فيديو)

تقدم الناشط السياسي المصري الأمريكي محمد سلطان بدعوى قضائية أمام محكمة في واشنطن ضد مسؤولين حاليين وسابقين بدعوى تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله في مصر عام 2013.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر