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من برنامج: المسائية ليبيا: احتدام المعارك بين قوات الوفاق وقوات حفتر (فيديو)

قال مصدر عسكري في حكومة الوفاق الليبية إن قوات الحكومة المعترف بها دوليا شنت هجوما على مواقع لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محوري صلاح الدين والخلة جنوبي طرابلس.

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المصدر : الجزيرة مباشر