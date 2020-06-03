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من برنامج: المسائية الغنوشي: نتعامل بدبلوماسية مع الوفاق الليبية (فيديو)

أكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أنه لم يخرج عن ضوابط الدبلوماسية التونسية في تعامله مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

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المصدر : الجزيرة مباشر