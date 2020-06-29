23:14

من برنامج: المسائية محمد قنونو: نحارب مرتزقة دول عقب فشل عميلهم حفتر

قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية العقيد محمد قنونو، إن بلاده تخوض حربا ضد مرتزقة تدعمهم دول إقليمية وعالمية عقب فشل عميلهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

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المصدر : الجزيرة مباشر