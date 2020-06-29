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من برنامج: المسائية ليبيا: قوات حفتر تحشد المرتزقة لمعركة سرت

نشرت قوات حفتر فيديو لتعزيزات عسكرية أرسلت من مدينة بنغازي باتجاه المنطقة الوسطى في سرت التي تبعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.

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المصدر : الجزيرة مباشر