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من برنامج: المسائية ليبيا: جسر جوي روسي لسرت (فيديو)

كشف عسكريون ليبيون تابعون لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وصول أنظمة روسية جديدة مضادة للطائرات إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة سرت.

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المصدر : الجزيرة مباشر