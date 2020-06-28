13:47

من برنامج: المسائية صندوق النقد يناقش قرضا لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار (فيديو)

أدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن جدول اجتماعاته.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر