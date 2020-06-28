13:00

من برنامج: المسائية جنايات اسطنبول تحدد موعدا لبدء محاكمة قتلة خاشقجي (فيديو)

أعلنت مصادر قضائية تركية بأن أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول ستبدأ يوم 3 يوليو المقبل.

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المصدر : الجزيرة مباشر