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من برنامج: المسائية بلومبيرغ: 2020 قد يكون أسوأ عام على السيسي (فيديو)

قال بوبي غوش في موقع بلومبيرغ الأمريكي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يواجه العديد من الأزمات شمالا وجنوبا وغربا، وأنه لم يعد بإمكانه التعويل على دعم أمريكا.

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المصدر : الجزيرة مباشر