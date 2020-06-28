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من برنامج: المسائية الإمارات تحرّض أمريكا على تركيا (فيديو)

أظهرت سجلات لوزارة العدل الأمريكية محاولة السفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة تأليب مسؤولين أمريكيين على التدخل التركي بليبيا، مشددا على نفاد صبر الجيش المصري من هذا التدخل.

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المصدر : الجزيرة مباشر