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من برنامج: المسائية مصر: فيروس كورونا يرفع عدد ضحاياه من الأطباء (فيديو)

ارتفع عدد الوفيات بين الاطباء المصريين جراء فيروس كورونا إلى 91 طبيبا، جاء ذلك بعد وفاة 6 أطباء جدد، نعتهم نقابة الأطباء في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك.

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المصدر : الجزيرة مباشر