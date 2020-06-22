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من برنامج: المسائية مصر تقدم طلبا رسميا لمجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية.

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المصدر : الجزيرة مباشر