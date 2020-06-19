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من برنامج: المسائية مصر تعلن إنهاء مفاوضات سد النهضة (فيديو)

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن مفاوضات سد النهضة التي دعت لها الخرطوم تم إنهاؤها دون أن تحقق تقدما يذكر بسبب ما وصفه بالتعنت الإثيوبي.

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المصدر : الجزيرة مباشر