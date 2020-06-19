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من برنامج: المسائية بؤرة جديدة لفيروس كورونا في أحد أسواق الصين (فيديو)

فرضت السلطات الصينية عزلا طارئا على أحياء في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر