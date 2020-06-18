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من برنامج: المسائية وفد تركي رفيع يزور ليبيا لبحث آليات التعاون (فيديو)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج مع الوفد التركي الحكومي مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة هناك.

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المصدر : الجزيرة مباشر