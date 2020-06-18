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من برنامج: المسائية مفاوضات سد النهضة: مصر تدين التعنت الإثيوبي (فيديو)

أخفقت الأطراف المتفاوضة بشأن سد النهضة في التوصل إلى اتفاق نهائي، وبينما حمّلت مصر إثيوبيا أسباب استمرار الخلاف دعت الولايات المتحدة الدول المعنية للتوصل إلى تسوية عادلة.

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المصدر : الجزيرة مباشر