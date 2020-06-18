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من برنامج: المسائية فيروس كورونا يحصد أرواح أطباء مصر (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل ما يقرب من 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وما يقرب من 94 حالة وفاة، وتعافي 400 وخروجهم من مستشفيات العزل.

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المصدر : الجزيرة مباشر