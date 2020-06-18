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من برنامج: المسائية عام على رحيل الرئيس المصري السابق محمد مرسي (فيديو)

عام مضى على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي منذ أن سقط في قاعة المحكمة مغشيا عليه دون أن يسمح له بأن يروي كلمته للتاريخ عن سنة قضاها في الحكم.

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المصدر : الجزيرة مباشر