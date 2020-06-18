32:24

من برنامج: المسائية سد النهضة: اجتماع جديد سعيا لتجاوز الخلاف المصري الإثيوبي (فيديو)

تعقد مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا وزاريا جديدا في محاولة للتغلب على خلاف بدا مستعصيا حول ملء خزان سد النهضة.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر