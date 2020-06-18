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من برنامج: المسائية الغنوشي يندد بالحملة على البرلمان التونسي (فيديو)

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إن الشعب التونسي رفض الانسياق وراء دعوات لحل البرلمان وتغيير النظام في البلاد، وذلك تعقيبا على دعوات للتظاهر والاعتصام لم تلق استجابة.

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المصدر : الجزيرة مباشر