10:30

من برنامج: المسائية التجارة العالمية تدين السعودية لانتهاكها حقوق شبكة "بي إن سبورتس" (فيديو)

رحبت الدوحة بقرار أصدرته منظمة التجارة العالمية، دان السعودية لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة “بي آوت كيو”.

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المصدر : الجزيرة مباشر