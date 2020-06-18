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من برنامج: المسائية أحمد مكي: مرسي أصدر قرارا بقانون يقضي بإلغاء حبس الصحفيين (فيديو)

في الذكرى الأولى لوفاة رئيس مصر السابق محمد مرسي استضافت حلقة المسائية الثلاثاء، المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري في عهد مرسي، والذي كشف وقائع عدة لأول مرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر