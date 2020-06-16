16:15

من برنامج: المسائية مصر: جدل ساخن حول غلاف مجلة روز اليوسف (فيديو)

أثارت صورة لغلاف مجلة “روز اليوسف” المصرية جدلا كبيرا، بعد نشر المجلة على غلافها الأنبا رافائيل في صورة واحدة إلى جانب محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

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المصدر : الجزيرة مباشر