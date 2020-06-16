16:20

من برنامج: المسائية مصر تسجل أعلى معدل وفيات بسبب كورونا خلال يوم واحد (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الأحد الماضي، تسجيل 1618 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 91 حالة وفاة.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر