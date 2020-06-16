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من برنامج: المسائية قوات الأمن المصرية تقتحم شقة الصحفي محمد منير (فيديو)

نشر الصحفي المصري محمد منير مقطع فيديو التقط عبر كاميرات المراقبة، تظهر فيه قوات الأمن وهي تقتحم شقته، موجهًا استغاثة إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعضو المجلس محمود كامل.

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المصدر : الجزيرة مباشر