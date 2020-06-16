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من برنامج: المسائية العميد بيت المال: سنحرر سرت والجفرة قريبا (فيديو)

قال العميد إبراهيم بيت المال آمر الاستخبارات العسكرية الوسطى، وآمر غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة، إن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ستسيطر على سرت قريبا.

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المصدر : الجزيرة مباشر