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من برنامج: المسائية الداخلية الليبية تحقق في احتجاز وتعذيب عمال مصريين (فيديو)

أعلن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا أن وزارته ستفتح تحقيقا لتحديد مدى صحة تسجيل مصور يظهر ما يبدو أنه احتجاز وإهانة لعمال مصريين.

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المصدر : الجزيرة مباشر