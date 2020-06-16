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من برنامج: المسائية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا داخل السجون المصرية (فيديو)

ارتفع عدد الوفيات داخل السجون المصرية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن المحتجزين بالرغم من مناشدات محلية ودولية.

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المصدر : الجزيرة مباشر