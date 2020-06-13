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من برنامج: المسائية مصر: مستشفيات تغلق أبوابها في وجه مرضى فيروس كورونا (فيديو)

تداول ناشطون مقطعا مصورا يرصد أصوات استغاثات وصرخات عدد من المصريين من أمام مستشفى الحميات بحي إمبابة بمحافظة الجيزة المصرية بعد أن أغلق المستشفى أبوابه أمامهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر