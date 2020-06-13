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من برنامج: المسائية تحفظ مصري على ورقة إثيوبية في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

أعلنت مصر تحفظها على ورقة إثيوبية تقدمت بها أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة، وقالت إنها تراجعٌ كامل عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها.

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المصدر : الجزيرة مباشر