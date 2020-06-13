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من برنامج: المسائية

تحفظ مصري على ورقة إثيوبية في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

أعلنت مصر تحفظها على ورقة إثيوبية تقدمت بها أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة، وقالت إنها تراجعٌ كامل عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها.
13/6/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
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