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من برنامج: المسائية مصر: اجتماع مفاوضات سد النهضة لم يكن إيجابيا (فيديو)

أعلنت مصرفي بيان لوزارة الموارد المائية والري غداة اجتماع ثلاثي عقد بدعوة من السودان أن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي لم يكن إيجابيا ولم يصل إلى نتائج.

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المصدر : الجزيرة مباشر