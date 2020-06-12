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من برنامج: المسائية ليبيا: قوات الوفاق تسيطر على خط إمداد رئيسي لقوات حفتر (فيديو)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السيطرة على خط إمداد رئيسي لدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جاء ذلك في بيان لعملية “بركان الغضب” التابعة لقوات الوفاق.

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المصدر : الجزيرة مباشر