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من برنامج: المسائية سد النهضة: تحفظ مصري وسوداني على الورقة الإثيوبية (فيديو)

عقد وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وانتهى الاجتماع بلا اتفاق بعد تحفظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية.

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المصدر : الجزيرة مباشر