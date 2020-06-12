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من برنامج: المسائية تونس: لليوم الثامن على التوالي لا إصابة بفيروس كورونا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي، وأوضحت أن العدد الإجمالي للمصابين مستقر عند 1070 حالة.

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المصدر : الجزيرة مباشر