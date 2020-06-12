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من برنامج: المسائية الصحة العالمية: مصر لا زالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا (فيديو)

حذرت منظمة الصحة العالمية من تعرض مصر لموجات أخرى من فيروس كورونا في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لم تتجاوز بعد المرحلة الأولى من انتشار الفيروس.

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المصدر : الجزيرة مباشر